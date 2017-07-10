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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Андрей Талалаев: встретился с Будогосским и принес ему извинения за свои слова
Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев рассказал, что встретился с главой судейского департамента РФС Андреем Будогосским.
"Сегодня я встретился с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским, мы довольно подробно обсудили интересующие нас вопросы.
Я принес ему извинения за свои резкие высказывания, в частности за слова о предвзятости арбитра Турбина в матче с "Оренбургом". Ни в коем случае не хотел бросить тень на весь судейский корпус. А от ошибок никто не застрахован", - цитирует Талалаева "Спорт-Экспресс".
"Сегодня я встретился с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским, мы довольно подробно обсудили интересующие нас вопросы.
Я принес ему извинения за свои резкие высказывания, в частности за слова о предвзятости арбитра Турбина в матче с "Оренбургом". Ни в коем случае не хотел бросить тень на весь судейский корпус. А от ошибок никто не застрахован", - цитирует Талалаева "Спорт-Экспресс".
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