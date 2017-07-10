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Андрей Талалаев: встретился с Будогосским и принес ему извинения за свои слова

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев рассказал, что встретился с главой судейского департамента РФС Андреем Будогосским.

"Сегодня я встретился с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским, мы довольно подробно обсудили интересующие нас вопросы.

Я принес ему извинения за свои резкие высказывания, в частности за слова о предвзятости арбитра Турбина в матче с "Оренбургом". Ни в коем случае не хотел бросить тень на весь судейский корпус. А от ошибок никто не застрахован", - цитирует Талалаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Талалаев Будогосский
Сегодня, 21:44
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(1)
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 21:50) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Прогнулся (мнение кб)
Пришел в себя (мнение нормальных людей)


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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