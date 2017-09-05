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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
Алексей Сорокин: убеждены, что представители ФИФА после визита в Екатеринбург тоже останутся довольны
13:46
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Виталий Шахов: хотел остаться в ЦСКА, но сложно показать, что ты лучше Игнашевича и Березуцких
Сергей Давыдов: кроме одной выплаты по премиальным, долгов у "Арарата" перед футболистами нет
Нападающий "Арарата" Сергей Давыдов рассказал, что у клуба нет долгов по заработной плате перед футболистами, за исключением одной выплаты по премиальным.
-Я не слышал про расформирование команды, пока 100-процентной информации такой не было. Это может Григорян так решил? Даже не знаю, что он будет говорить на пресс-конференции. Мы продолжаем готовится к Рязани.
- Сообщалось о непростом финансовом положении команды. Есть задолженности перед игроками?
- Перед игроками нет задолженности, кроме одной выплаты по премиальным. А так все выплатили.
"Спорт-Экспресс"
-Я не слышал про расформирование команды, пока 100-процентной информации такой не было. Это может Григорян так решил? Даже не знаю, что он будет говорить на пресс-конференции. Мы продолжаем готовится к Рязани.
- Сообщалось о непростом финансовом положении команды. Есть задолженности перед игроками?
- Перед игроками нет задолженности, кроме одной выплаты по премиальным. А так все выплатили.
"Спорт-Экспресс"
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