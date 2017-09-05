Сергей Давыдов: кроме одной выплаты по премиальным, долгов у "Арарата" перед футболистами нет

Нападающий "Арарата" Сергей Давыдов рассказал, что у клуба нет долгов по заработной плате перед футболистами, за исключением одной выплаты по премиальным.-Я не слышал про расформирование команды, пока 100-процентной информации такой не было. Это может Григорян так решил? Даже не знаю, что он будет говорить на пресс-конференции. Мы продолжаем готовится к Рязани.- Перед игроками нет задолженности, кроме одной выплаты по премиальным. А так все выплатили.