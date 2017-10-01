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Александр Ирхин: победа над "Балтикой" - необычайно важна для "Химок"

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин поделился мыслями после победы над "Балтикой" (1:0) в 16-м туре ФНЛ.

"Тяжелейшая игра. Безусловно, "Балтика" - опытная команда, с поставленной игрой и высокими спортивными задачами. Только за счет самоотдачи, движения сумели вырвать – не побоюсь этого слова – эту победу. По манере игры "Балтика" в чем-то похожа с "Тамбовом" - быстрый переход из обороны в атаку, нападающие хорошо цепляются за мяч. Но игроки в итоге выполнили всё, что от них требовалось, практически ни разу не дали принять свободно мяч. Очень тяжёлая для нас игра и необычайно важные три очка", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ.
Теги: Ирхин Балтика Химки
Сегодня, 16:31
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