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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Ирхин: победа над "Балтикой" - необычайно важна для "Химок"
Главный тренер "Химок" Александр Ирхин поделился мыслями после победы над "Балтикой" (1:0) в 16-м туре ФНЛ.
"Тяжелейшая игра. Безусловно, "Балтика" - опытная команда, с поставленной игрой и высокими спортивными задачами. Только за счет самоотдачи, движения сумели вырвать – не побоюсь этого слова – эту победу. По манере игры "Балтика" в чем-то похожа с "Тамбовом" - быстрый переход из обороны в атаку, нападающие хорошо цепляются за мяч. Но игроки в итоге выполнили всё, что от них требовалось, практически ни разу не дали принять свободно мяч. Очень тяжёлая для нас игра и необычайно важные три очка", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ.
"Тяжелейшая игра. Безусловно, "Балтика" - опытная команда, с поставленной игрой и высокими спортивными задачами. Только за счет самоотдачи, движения сумели вырвать – не побоюсь этого слова – эту победу. По манере игры "Балтика" в чем-то похожа с "Тамбовом" - быстрый переход из обороны в атаку, нападающие хорошо цепляются за мяч. Но игроки в итоге выполнили всё, что от них требовалось, практически ни разу не дали принять свободно мяч. Очень тяжёлая для нас игра и необычайно важные три очка", - цитирует Ирхина официальный сайт ФНЛ.
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