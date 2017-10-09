"Арарат" планирует сыграть все домашние матчи в ПФЛ на стадионе "Торпедо"

"Арарат" рассчитывает завершить сезон, проводя домашние матчи на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, сообщили в пресс-службе клуба."Читали информацию о том, что реконструкция на стадионе имени Эдуарда Стрельцова может начаться в ближайшее время. Мы планируем и рассчитываем завершить сезон, играя домашние матчи на стадионе "Торпедо". Поле и месторасположение стадиона удовлетворяет всем потребностям тренерского штаба и руководства команды. На крайний случай у нас заявлен резервный стадион "Спартаковец".Помимо резервного стадиона мы рассматривали "Арену-Химки". Но в случае с третьим вариантом есть определенные сложности. Нужно проводить переговоры с руководством стадиона и внести стадион в Российский футбольный союз как резервный", - сказали в пресс-службе.