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"Арарат" планирует сыграть все домашние матчи в ПФЛ на стадионе "Торпедо"

"Арарат" рассчитывает завершить сезон, проводя домашние матчи на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, сообщили в пресс-службе клуба.

"Читали информацию о том, что реконструкция на стадионе имени Эдуарда Стрельцова может начаться в ближайшее время. Мы планируем и рассчитываем завершить сезон, играя домашние матчи на стадионе "Торпедо". Поле и месторасположение стадиона удовлетворяет всем потребностям тренерского штаба и руководства команды. На крайний случай у нас заявлен резервный стадион "Спартаковец".

Помимо резервного стадиона мы рассматривали "Арену-Химки". Но в случае с третьим вариантом есть определенные сложности. Нужно проводить переговоры с руководством стадиона и внести стадион в Российский футбольный союз как резервный", - сказали в пресс-службе.

ТАСС
Сегодня, 18:22
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