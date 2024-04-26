- Я назову вам одного игрока. Возможно, он классный парень - иностранец Классен. Но он сидит на скамейке запасных уже два года. Вопросы ещё есть какие-то? Из россиян? Не хотелось бы называть имена, зачем обижать ребят? У всех будет шанс - это не ветераны, это ребята, которым от 21 года до 25 лет. Играть они будут, но не все в "Спартаке", - цитирует Титова "РБ Спорт".
Родившийся на территории Германии 23-летний российский левый защитник Леон Классен перешёл в московский "Спартак" из австрийского "Тироля" в январе 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 900 тысяч евро. За два года и три месяца в составе красно-белых футболист сыграл в 31 матче, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. В текущем сезоне на счету Классена 10 матчей за клуб во всех турнирах, 2 забитых мяча и 1 голевая передача.
Титов - об игроке, не соответствующем уровню "Спартака": классный парень, сидит на скамейке запасных уже два года
Экс-полузащитник московского "Спартака" Егор Титов ответил на вопрос об игроках красно-белых, не соответствующих уровню клуба.
Фото: ФК "Спартак"