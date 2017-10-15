Валерий Петраков: если мы играем в хороший агрессивный футбол, то шансов для многих команд мало

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал победу над "Факелом" (1:0) в 18-м туре ФНЛ.- Комментарий сегодня будет положительный. Наверное, попали в такую ситуацию, что результат очень важен был, важна была победа, чтобы как-то вылезти из этой ямы, в которую мы попали. По первому тайму моё мнение, что никаких таких моментов у «Факела» я особо не видел. Мы владели преимуществом, владели территорией, создавали моменты. Второй тайм я просил не сбавлять обороты. Где-то такой провал у нас случился минуты, наверное, с 70-75-й, когда мы отдали инициативу, и начали появляться какие-то подходы у наших ворот. Но я в большей степени связываю это с тем, что ребята дорожили результатом. Надо отдать им должное, что они довели дело до победы. Да, может быть, немного грустный был второй тайм, но пока так. То, что они умеют правильно играть в футбол, первый тайм показывает наглядно, а потом уже вступает в борьбу психология. Боязнь ошибиться, неправильное принятие решения, такие моменты очень влияют на игру. Думаю, если бы забили второй мяч, то мы бы показали намного более качественный футбол во втором тайме, лучше проявили себя и раскрепостились. А так, конечно, всё на пределе. Тяжело играть, я их понимаю и, в принципе, доволен, что довели этот матч до победы.- Ну, конечно, изучали. Мы каждого соперника внимательно изучаем. И то, что игроки правильно поняли установку – это показал первый тайм, то, что они играли в хороший организованный футбол, и чуть-чуть нужно было прибавить во втором тайме, и, думаю, что довели бы всё до хорошей уверенной победы. Но я сказал в начале разговора, что у них боязнь чисто психологически за результат. И когда команда уже на 70-й минуте играет на удержание, то это уже другой футбол. Я понимаю, что есть некоторые моменты, и мне хотелось бы как-то усилить команду, сделать какие-то актуальные замены. Видел, что уже и Сасин, и Саная подустали, но, к сожалению, не было второго нападающего. Соболев пропускал по карточкам, а третьего нападающего в команде нет. Молодцы, что терпели. Спасибо Саная, что бился до конца все 90 минут. Спасибо Сасину, что он сколько мог сил, - все отдал на поле. Вот так нужно выходить молодым футболистам и отдаваться, не беречь силы. Гвинейскому - то же самое. Есть силы на 70 минут, - спасибо, что сыграл эти 70 минут. Следующую игру, дай Бог, больше сыграет. Многое зависит от нашей игры, как мы даём сопернику играть. Если мы играем в хороший агрессивный футбол, то шансов для многих команд мало. А когда отдаём преимущество, думаем, что игра сделана, то, конечно, получаются проблемы.- Было рискованно, и мы об этом говорили. Но он играл правильно. У них было 2 нападающих, и у нас Микуцкис и Пулич играли с ними персонально. Если игрок получает мяч, он должен его не отпускать, играть до конца, но согласен, что было пару моментов, когда он заигрывался и немного уходил. В перерыве я ему сказал, чтобы он играл немного строже.- Это зависело от того, что Сасин уже не мог играть и попросил замену. Гвинейский также попросил замену. Мы можем поменять одного полузащитника на Макурина, а второго, к сожалению, нет. Нам поэтому пришлось переходить на схему в 3 центральных защитника. Ну и понятно, что последние минуты проигрывающая команда будет действовать уже в большей степени навалом, и нужен игрок, который достаточно хорошо борется и играет головой, поэтому такое решение было принято.