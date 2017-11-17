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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Футболист "Кубани": дали гарантии, что к матчу с "Сибирью" долги будут погашены
Игроки "Кубани" не будут бойкотировать из-за долгов домашний матч 24-го тура первенства ФНЛ с "Тюменью" 18 ноября, сообщил один из футболистов команды, не пожелавший, чтобы его имя фигурировало в прессе.
"Это правда, что в четверг 9 человек бегали на тренировке по кругу. Всего бастовало 15 – еще шестеро травмированы. Только что состоялось собрание с участием руководства клуба, которое дало гарантии, что к следующему матчу с "Сибирью" долги будут погашены. Мы поверили и пошли руководству на уступки, а оно – нам. Игру с "Тюменью" бойкотировать не будем. Долги? Они составляют три-четыре месяца", - цитирует игрока "Матч ТВ".
"Это правда, что в четверг 9 человек бегали на тренировке по кругу. Всего бастовало 15 – еще шестеро травмированы. Только что состоялось собрание с участием руководства клуба, которое дало гарантии, что к следующему матчу с "Сибирью" долги будут погашены. Мы поверили и пошли руководству на уступки, а оно – нам. Игру с "Тюменью" бойкотировать не будем. Долги? Они составляют три-четыре месяца", - цитирует игрока "Матч ТВ".
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