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"С Даку подобные ничьи были бы победами?" Артига ответил, когда "Рубин" начнет выигрывать

Главный тренер "Рубина" Франк Артига высказался после ничьей с "Родиной" в 9-м туре РПЛ (1:1).
Фото: ФК "Рубин"
"Когда мы будем выигрывать? Как вы думаете, с Даку подобные ничьи были бы победами? Или с игроком схожего плана?

Сегодня у нас на позиции центрфорварда вышел Никита Лобов на каком-то отрезке. Спасибо", - цитирует Артигу официальный сайт клуба.

Вчера, 16 сентября, состоялся матч девятого тура между московской "Родиной" и казанским "Рубином". Встреча проходила на стадионе "Арена Химки" и завершилась вничью со счетом 1:1. Эта ничья стала шестой для команды Франка Артиги в текущем чемпионате.

Защитник Никита Лобов не попал в стартовый состав на эту игру и вышел на замену на 65-й минуте.

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