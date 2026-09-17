"С Даку подобные ничьи были бы победами?" Артига ответил, когда "Рубин" начнет выигрывать

Главный тренер "Рубина" Франк Артига высказался после ничьей с "Родиной" в 9-м туре РПЛ (1:1).

Фото: ФК "Рубин"

"Когда мы будем выигрывать? Как вы думаете, с Даку подобные ничьи были бы победами? Или с игроком схожего плана?

Сегодня у нас на позиции центрфорварда вышел Никита Лобов на каком-то отрезке. Спасибо", - цитирует Артигу официальный сайт клуба.Вчера, 16 сентября, состоялся матч девятого тура между московской "Родиной" и казанским "Рубином". Встреча проходила на стадионе "Арена Химки" и завершилась вничью со счетом 1:1. Эта ничья стала шестой для команды Франка Артиги в текущем чемпионате.Защитник Никита Лобов не попал в стартовый состав на эту игру и вышел на замену на 65-й минуте.