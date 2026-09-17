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"Некрасивый поступок". Президент РПЛ - о срыве трансфера Олейникова в "Рубин"

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал несостоявшийся переход вингера Ивана Олейникова в "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"
"Красивый поступок? Некрасивый. Но это его право. Давать моральную оценку мне бы не хотелось. Значит, они договорились. Значит, он передумал.

Если была бы ситуация, что он подписал контракт, его бы начали оспаривать, проверять подписи — для меня было бы за гранью. Некрасивая ситуация, эмоциональная, но я не знаю, что побудило футболиста передумать", - сказал Алаев.

Напомним, 6 сентября Иван Олейников прибыл в Казань, где побывал на базе футбольного клуба "Рубин" и познакомился с главным тренером команды Франком Артигой. 28-летний игрок должен был подписать контракт с казанским клубом после прохождения медицинского осмотра. Однако позднее Олейников передумал и заключил договор с московским ЦСКА.

Олейников является воспитанником "армейцев". Он покинул систему красно-синих летом 2019 года.

Источник: ТАСС

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