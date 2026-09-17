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Радченко поделился мнением о ничьей «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Известный российский футболист и тренер Дмитрий Радченко прокомментировал для Rusfootball.info положение «Локомотива» после домашней ничьей с «Крыльями Советов».
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Многих удивило преимущество, которым «Крылья» в общем-то владели вчера в Черкизово. Но для меня это не стало откровением – самарцы очень спокойно играют в этом сезоне, берут свои очки. Игра налажена, непростой соперник для всех команд. Поэтому и контролировали ход встречи.

У «Локомотива» строится новая команда. Именно в середине поля, я подчеркну, случились ключевые потери. Не зря же говорят: покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда. На данный момент команда «сырая». Заменить этих футболистов не так просто. Не от хорошей жизни вчера в составе и на лавке одни россияне. Кто сейчас откажется от пары-тройки крепких легионеров? В общем, нужно время. Не скажу, что ребята играют спустя рукава. Мостовому есть, что доказывать, благо игровая практика теперь будет. Уверен, «железнодорожники» выкарабкаются из этой ситуации.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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