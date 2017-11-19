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Хасанби Биджиев: матч с "Балтикой" был равный, а результат неудовлетворительный

Главный тренер "Авангарда" Хасанби Биджиев прокомментировал гостевое поражение от "Балтики" (0:1) в матче 24-го тура ФНЛ.

"Матч получился упорным, было много борьбы, но команды старались комбинировать. Пропустили мы не совсем логичный мяч. Во втором тайме у нас не хватило точности в атаке. Но матч был равный, а результат неудовлетворительный. Наша задача стабилизировать игру и результаты, пока это не всегда получается", - цитирует Биджиева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Авангард Балтика
Сегодня, 18:20
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