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Дмитрий Аленичев: у "Балтики" была запредельная мотивация

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от "Балтики" в ФНЛ.

"Честно говоря, хотелось порадовать болельщиков в заключительном матче победой, но, к сожалению, не смогли её добиться. Причина – нам противостояла очень хорошая и организованная команда, соперник, которого мы обыграли в первом круге со счетом 5:0. Было видно, что у этой команды запредельный настрой и мотивация. Соперник практически все силы отдал на футбольном поле. Я очень хорошо знаю Игоря Черевченко, вместе играли и учились, хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить его команду с хорошей игрой.

Если говорить по матчу, то в первом тайме у нас игра не совсем получилась, мы могли проигрывать по ходу первого тайма, когда в нашей штрафной возник голевой момент, но здорово сыграл Миша Филиппов. Затем сделали некоторые поправки, произвели замены. Меня болельщики попросили выпустить Артура Малояна, их просьбу я удовлетворил. Он вышел и забил сразу гол, с чем бы я хотел его поздравить. Но не сумели мы удержать победный счет, допустили ошибку, произошла невнимательность в обороне, чем соперник и воспользовался. В любом случае, команда, уходя на зимний перерыв, остается на первом месте. Хотелось бы поблагодарить болельщиков за то, как они нас поддерживали всю летне-осеннюю часть чемпионата! Спасибо!" - цитирует Аленичева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Аленичев Балтика Енисей
Сегодня, 05:43
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