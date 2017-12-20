Защитник "Тосно" Абазов перейдет в "Ротор"

Защитник "Тосно" Руслан Абазов весеннюю часть сезона, скорее всего, проведет в волгоградском "Роторе", который намерен выбраться со дна в ФНЛ.В клубе из Ленинградской области подтвердили, что соответствующие переговоры ведутся, осталось определиться по условиям перехода – по всей видимости, это будет аренда.В текущем чемпионате России Абазов сыграл всего два матча.Добавим, что Абазов станет уже пятым приобретением "Ротора" в зимний трансферный период.