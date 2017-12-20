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Защитник "Тосно" Абазов перейдет в "Ротор"

Защитник "Тосно" Руслан Абазов весеннюю часть сезона, скорее всего, проведет в волгоградском "Роторе", который намерен выбраться со дна в ФНЛ.

В клубе из Ленинградской области подтвердили, что соответствующие переговоры ведутся, осталось определиться по условиям перехода – по всей видимости, это будет аренда.

В текущем чемпионате России Абазов сыграл всего два матча.

Добавим, что Абазов станет уже пятым приобретением "Ротора" в зимний трансферный период.

"Матч ТВ"
Теги: Тосно Ротор Трансферы
Сегодня, 01:36
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