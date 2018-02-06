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В "Луч-Энергии" пять новичков и два футболиста на просмотре

Сразу пять футболистов подписали до конца нынешнего сезона контракты с "Лучом-Энергией".

Договоры оформлены с экс-голкипером "Оренбурга" Дмитрием Абакумовым, двумя защитниками - Сосланом Таказовым из "Волгаря" и Сергеем Цукановым из "Зоркого", а также двумя полузащитниками - Давидом Дзаховым из "Оренбурга" и Андреем Павленко из "Тюмени".

Что касается корейского хавбека Ким Сан Бина, отработавшего первый сбор, то из-за финансовых проблем клуб отложил решение по вопросу приобретения до лета.

В настоящее время в расположении команды Александра Григоряна находятся на просмотре еще два футболиста. Решение по ним будет принято по итогам ФОНБЕТ Кубка ФНЛ, который пройдет в кипрском Пафосе с 10 по 23 февраля.

ФНЛ
Теги: Луч-Энергия
Вчера, 23:35
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