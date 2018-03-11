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Сергей Кирсанов: жаль, что не удалось "дожать" соперника в концовке

Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал ничью с "Олимпийцем" в 27-м туре ФНЛ.

"Установка на игру была выполнена. Большую часть встречи мы контролировали ситуацию на поле. В плане содержания игры команда мне понравилась даже больше, чем в предыдущем матче с "Лучом". Сегодня было много борьбы. Жаль, что не удалось "дожать" соперника в концовке. Но и ничья на выезде - приемлемый результат", - цитирует Кирсанова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Кирсанов Сибирь Олимпиец
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