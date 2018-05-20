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Алексей Ребко: моя дальнейшая судьба? У меня завтра заканчивается контракт с "Ротором"

Экс-игрок московского "Спартака" и бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко, ныне футболист волгоградского "Ротора" высказался о своем будущем.

"У меня завтра заканчивается контракт с волгоградским "Ротором", пока такие новости. Продление контракта? Пока не ясно", - цитирует Ребко Sport24.ru.
Теги: Ребко Ротор
Сегодня, 21:34
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№1 Написал: Жорж Милославский (Сегодня, 22:04) #
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Игрок-пустышка,колотивший лишь корявые понты......
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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