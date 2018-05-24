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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Мурат Искаков станет главным тренером "Тамбова"
По информации Матч ТВ, новым наставником команды станет Мурат Искаков, который входил в тренерский штаб предыдущего наставника команды Андрея Талалаева.
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