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Мурат Искаков станет главным тренером "Тамбова"

По информации Матч ТВ, новым наставником команды станет Мурат Искаков, который входил в тренерский штаб предыдущего наставника команды Андрея Талалаева.
Теги: Тамбов Талалаев
Сегодня, 20:58
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