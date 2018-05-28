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На пост главного тренера "Ротора" претендуют Талалаев и Евдокимов

По информации СЭ, волгоградский "Ротор" ведет переговоры с двумя достаточно известными российскими специалистами

Это Андрей Талалаев, в минувшем сезоне возглавлявший "Тамбов", с которым занял четвертое место в первом дивизионе и проиграл в "стыках" "Амкару".

И Роберт Евдокимов, последним местом работы которого был "Тобол", занявший пятое место в чемпионате Казахстана.
Теги: Ротор Талалаев Евдокимов
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