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Гендиректор "Тосно": никто не хочет вкладывать деньги в клуб с долгами

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о финансовых трудностях клуба.

"Никто не хочет вкладывать деньги в клуб с долгами. Мы пытаемся найти спонсоров, но пока ничего нет. Время у нас еще есть, надеемся, что Ленинградская область поможет. Будут инвесторы – будем готовить документы на лицензирование, а если их не будет, то и смысла нет чем-то заниматься", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Тосно
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