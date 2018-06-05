Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4287
Отдых в Крыму. 191
Mузыка 5723
Курилка 1534
КБ-Гостевая 26674
Ситуация на юго-востоке Украины 119534
Зенит 104676
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26

Новости партнеров

"Тосно" не подавал заявку на лицензирование в ПФЛ

Обладатель Кубка России "Тосно" до сих пор не подал документы для участия в Зоне «Запад» ПФЛ в следующем сезоне, сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин

"Ничего не изменилось: все необходимые документы и саму заявку на лицензирование от "Тосно" мы не получали. Крайний срок – 14 июня", – цитирует Летина "Спорт-Экспресс"

После вылета из РФПЛ "Тосно" не прошел лицензирование для участия в ФНЛ и теперь может выступить только в третьей по уровню лиге российского футбола.
Теги: Тосно
Сегодня, 08:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.