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Темнокожий Ботака-Иобома не будет играть за "Торпедо" после заявления фанатов

Президент "Торпедо" Елена Еленцева объявила, что защитник Эрвинг Ботака-Иобома не будет выступать в клубе.

О трансфере темнокожего игрока было объявлено 13 июля. Сообщалось, что с ним заключено соглашение до конца сезона-2018/19.

Против перехода Ботаки в "Торпедо" выступило фанатское объединение черно-белых "Запад-5". Болельщики заявили, что, подписывая контракт с игроком, руководство клуба проявляет к ним неуважение. Вскоре на странице "Запад-5" во "Вконтакте" появилась запись "В наших цветах есть черный, но в рядах только белые!...(с)".

Через несколько дней фанаты пояснили, что их не устраивает факт выступлений Ботаки за молодежную команду "Локомотива" – принципиального соперника "Торпедо".

Ботака-Иобома родился в подмосковном Пушкине и является воспитанником школы "Юность Москвы – "Торпедо".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Торпедо
Вчера, 22:43
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17
(6)
№17 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 00:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,
Правильно ли я тебя понял: ты настаиваешь на общественном признании права человека (тебя) или группы людей (в основном - болельщиков зенита) на ненависть к другим людям на основании цвета кожи? И искренне возмущаешься тому, что тебе запрещают преследование по рассовым убеждениям?
Если так, то иди к чёрту. Во всех смыслах.

Skyline,
Не все болельщики Зенита - уроды. Не принимай на свой счёт ни в коем случае написанное выше.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№16 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Даже у никчемным пендосов есть немножечко собственной гордости, расизм называется.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№15 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:17) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Клоуны с промытыми мозгами, а ответ мне кто даст? Или вы только на минусы жать умеете, а логические обоснования не для ваших умов?
Конкретно против этого негра я ничего не имею, но блин, с этого все и начинается - "о боже, фанаты негра негром назвали и сказали что не хотят его...Какой ужас! ФИФА приди порядок наведи...В топку всех!"(и кто тут спрашивается фашист, не приемлющий чужого мнения и готовый чуть что отправить инакомыслящих на костер ?)
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Сегодня, 00:10) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще-то после такого РФС должен разогнать эту фашистскую лавку нах!
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
№13 Написал: украб (Сегодня, 00:09) #
  • -3
  •  (5)

быдло которое по одиночке ссыт выходить
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:48) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Потеря потерь. Обезьян такого уровня в любом зоопарке можно набрать.
А толерастам рекомендую сломать стены и выбить окна в собственном доме - не дай Бог ведь кто подумает, что вы ксенофобы и боитесь чужаков.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№11 Написал: Aurum Беловодье (Вчера, 23:31) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: L77
Подружки свиней

Скорее подружки петухов из Камбоджи
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№10 Написал: Apant1 (Вчера, 23:28) #
  • +2
  •  (6)

УЕФА прознает и не будет больше такого клуба) Ну там финансировать никто например не захочет, а потом эти которые без чёрных на свои карманные деньги белых игроков будут покупать) Сколько всё же дураков )
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: Ville СПб (Вчера, 23:26) #
  • +2
  •  (6)

да негрила просто посмотрел где там педо играет, и сам по тапкам дал smile
говнее педо только мусора. Но они очистились.. поэтому мрази только педо ч-б


--------------------
купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№8 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 23:24) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
КАМАЗ
Да не будет, и ладно. На баскетболе за негров поболеем.

Я не нацист, но не хотел бы под Москвой или другим городом знаменитый французский Сен-Дени видеть, в который к известным святыням туристы чуть не под конвоем ездят. А самому - Боже, упаси. Днем разденут и колеса на машине на ходу снимут. Новые французы.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Phil Москва (Вчера, 23:11) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Динамо» М
Кого-то они мне напоминают . . клубешник один, из "культурной" . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:04) #
  • -1
  •  (15)
online

Цитата: паровоз
из-за этих педочертей всем от ФИФЫ прилетит!

Чтоб всем не прилетело - расистов должен наказать РФС по всей строгости
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: паровоз (Вчера, 22:59) #
  • +9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Локомотив»
из-за этих педочертей всем от ФИФЫ прилетит!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: скальп (Вчера, 22:58) #
  • 0
  •  (18)

Дикари
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: L77 Камбоджа (Вчера, 22:50) #
  • -1
  •  (19)

Подружки свиней
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Вчера, 22:47) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ща ФИФА им ответит. ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 22:43) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
тупые дебилы.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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