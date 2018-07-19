Темнокожий Ботака-Иобома не будет играть за "Торпедо" после заявления фанатов

Президент "Торпедо" Елена Еленцева объявила, что защитник Эрвинг Ботака-Иобома не будет выступать в клубе.О трансфере темнокожего игрока было объявлено 13 июля. Сообщалось, что с ним заключено соглашение до конца сезона-2018/19.Против перехода Ботаки в "Торпедо" выступило фанатское объединение черно-белых "Запад-5". Болельщики заявили, что, подписывая контракт с игроком, руководство клуба проявляет к ним неуважение. Вскоре на странице "Запад-5" во "Вконтакте" появилась запись "В наших цветах есть черный, но в рядах только белые!...(с)".Через несколько дней фанаты пояснили, что их не устраивает факт выступлений Ботаки за молодежную команду "Локомотива" – принципиального соперника "Торпедо".Ботака-Иобома родился в подмосковном Пушкине и является воспитанником школы "Юность Москвы – "Торпедо".