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Президент ПФЛ: информации о снятии "Урожая" с чемпионата нет

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал информацию, согласно которой "Урожай" из-за финансовых проблем не будет принимать участие в турнире.

– Я час назад разговаривал с представителем клуба, и таких данным у меня нет.

– Значит, у клуба все нормально с финансированием, и он начнет сезон в ПФЛ?

– Не знаю, нормально или нет, но "Урожай" прошел лицензирование. Во время беседы обсуждали вопрос, как побыстрее разрешить ситуацию с заявкой игроков на сезон. Другие темы не затрагивались. Речь как раз шла о выступлениях в лиге, а не о их завершении.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 01:06
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