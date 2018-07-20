Президент ПФЛ: информации о снятии "Урожая" с чемпионата нет

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал информацию, согласно которой "Урожай" из-за финансовых проблем не будет принимать участие в турнире.– Я час назад разговаривал с представителем клуба, и таких данным у меня нет.– Не знаю, нормально или нет, но "Урожай" прошел лицензирование. Во время беседы обсуждали вопрос, как побыстрее разрешить ситуацию с заявкой игроков на сезон. Другие темы не затрагивались. Речь как раз шла о выступлениях в лиге, а не о их завершении.