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Шишкин: честно говоря, не завидую Станковичу. Он, наверное, должен понимать, куда он идет

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Бывший защитник “Спартака” Роман Шишкин прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост наставника красно-белых.
Фото: Getty Images
– Мы понимаем, что сложно сказать что-то по тренеру, когда у нас пока нет никаких результатов. Здесь покажет только дистанция. Но я ему, честно говоря, не завидую. Он, наверное, должен понимать, куда он идет.

Напомним, ранее стало известно о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера московского “Спартака”. Со следующего сезона легендарный сербский футболист будет возглавлять красно-белых. Отметим, что Владимир Слишкович, который в настоящее время исполняет обязанности рулевого команды, останется в штабе столичного клуба.

Источник: “РБ Спорт”

Станкович Роман Шишкин Спартак
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