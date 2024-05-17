– И до матча с “Зенитом”, и сейчас хочется больше играть. Это нормальное желание, когда занимаешься футболом, — цитирует Шайхутдинова “Чемпионат”.
Напомним, московский ЦСКА 15 мая сыграл против петербургского “Зенита” в ответном финальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. По ходу той встречи из-за травмы Владислава Торопа место в воротах армейцев занял Владимир Шайхутдинов. Он не отбил ни одного удара в серии пенальти, из-за чего ЦСКА уступил сине-бело-голубым (0:0, 4:5) и вылетел из турнира.
Источник: “Чемпионат”
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: мне хочется больше играть
Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов заявил, что хочет получать больше игровой практики.
Фото: РИА Новости