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Николай Марков: Дядька-наставник? В «Краснодаре-2» все равны, но молодежи кое-что подсказываем (видео)
Защитник «Краснодара-2», один из двух возрастных лидера команды после ничьей в матче 2 тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск» поделился своими мыслями о матче и старте турнира.
- Чего сегодня не хватило «Краснодару-2» для победы?
- Забитых мячей (улыбается)
- А почему не смогли забить?
- Самое важное то, что эти моменты создаются. Почему не сумели забить? Ну, наверное, нехватка мастерства. Тут есть над чем работать. Но главное в том, что эти моменты есть.
- Как оцениваете старт команды?
- Вы знаете, у нас достаточно молодой коллектив, и мы показываем хорошую игру. Можно сказать, что мы довольны стартом, учитывая то, что «СКА-Хабаровск» ставит задачу вернуться РПЛ, и относится к лидерам в этой лиге.
- В основном в «Краснодаре-2» молодые игроки. Вас и Таранова, вероятно, пригласили для некоего наставничества?
- (Смеётся) Наверное, это вопрос лучше задавать руководству клуба. Ну, наверное, да. Но у нас в команде все равны, и спрос со всех игроков одинаковый.
- Но молодым игрокам наверняка что-то подсказываете?
- Ну да, конечно. Где-то подсказываем. И они прислушиваются.
- Чего сегодня не хватило «Краснодару-2» для победы?
- Забитых мячей (улыбается)
- А почему не смогли забить?
- Самое важное то, что эти моменты создаются. Почему не сумели забить? Ну, наверное, нехватка мастерства. Тут есть над чем работать. Но главное в том, что эти моменты есть.
- Как оцениваете старт команды?
- Вы знаете, у нас достаточно молодой коллектив, и мы показываем хорошую игру. Можно сказать, что мы довольны стартом, учитывая то, что «СКА-Хабаровск» ставит задачу вернуться РПЛ, и относится к лидерам в этой лиге.
- В основном в «Краснодаре-2» молодые игроки. Вас и Таранова, вероятно, пригласили для некоего наставничества?
- (Смеётся) Наверное, это вопрос лучше задавать руководству клуба. Ну, наверное, да. Но у нас в команде все равны, и спрос со всех игроков одинаковый.
- Но молодым игрокам наверняка что-то подсказываете?
- Ну да, конечно. Где-то подсказываем. И они прислушиваются.
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