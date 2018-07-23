Николай Марков: Дядька-наставник? В «Краснодаре-2» все равны, но молодежи кое-что подсказываем (видео)

Защитник «Краснодара-2», один из двух возрастных лидера команды после ничьей в матче 2 тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск» поделился своими мыслями о матче и старте турнира.- Забитых мячей (улыбается)- Самое важное то, что эти моменты создаются. Почему не сумели забить? Ну, наверное, нехватка мастерства. Тут есть над чем работать. Но главное в том, что эти моменты есть.- Вы знаете, у нас достаточно молодой коллектив, и мы показываем хорошую игру. Можно сказать, что мы довольны стартом, учитывая то, что «СКА-Хабаровск» ставит задачу вернуться РПЛ, и относится к лидерам в этой лиге.- (Смеётся) Наверное, это вопрос лучше задавать руководству клуба. Ну, наверное, да. Но у нас в команде все равны, и спрос со всех игроков одинаковый.- Ну да, конечно. Где-то подсказываем. И они прислушиваются.