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Николай Марков: Дядька-наставник? В «Краснодаре-2» все равны, но молодежи кое-что подсказываем (видео)

Защитник «Краснодара-2», один из двух возрастных лидера команды после ничьей в матче 2 тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск» поделился своими мыслями о матче и старте турнира.



- Чего сегодня не хватило «Краснодару-2» для победы?

- Забитых мячей (улыбается)

- А почему не смогли забить?

- Самое важное то, что эти моменты создаются. Почему не сумели забить? Ну, наверное, нехватка мастерства. Тут есть над чем работать. Но главное в том, что эти моменты есть.

- Как оцениваете старт команды?

- Вы знаете, у нас достаточно молодой коллектив, и мы показываем хорошую игру. Можно сказать, что мы довольны стартом, учитывая то, что «СКА-Хабаровск» ставит задачу вернуться РПЛ, и относится к лидерам в этой лиге.

- В основном в «Краснодаре-2» молодые игроки. Вас и Таранова, вероятно, пригласили для некоего наставничества?

- (Смеётся) Наверное, это вопрос лучше задавать руководству клуба. Ну, наверное, да. Но у нас в команде все равны, и спрос со всех игроков одинаковый.

- Но молодым игрокам наверняка что-то подсказываете?

- Ну да, конечно. Где-то подсказываем. И они прислушиваются.
Теги: Краснодар-2 СКА-Хабаровск Марков Rвидео
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