Игорь Гамула может возглавить ростовский СКА

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют "Локомотив" и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:14
"Газпром" стал спонсором "Аустрии" (4)
"Газпром" стал спонсором "Аустрии" (4)
19:19
Евгений Кафельников: ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать (5)
Евгений Кафельников: ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать (5)
17:38
Амир Натхо перешёл в румынский клуб (1)
Амир Натхо перешёл в румынский клуб (1)
14:59
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги (9)
Валерий Кечинов: Промес стал очень предсказуемым - к нему уже приспособились все защитники лиги (9)
13:35
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (17)
Арустамян: "Зенит" пригласил европейского скаута, чтобы делать по-настоящему большие трансферы (17)
13:15
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (3)
Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки (3)
12:27
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
ПАОК подписал форварда "Арсенала" (6)
12:10
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (25)
Нобель Арустамян: приоритетные варианты для Романа Еременко - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" (25)
11:36
Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком" (5)
Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком" (5)
11:15
Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн (19)
Агент: забей Смолов тот пенальти и еще пару голов на ЧМ, мог бы уехать в Европу за 40-50 млн (19)
10:34
Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке (22)
Канищев: Дзюба зависимый игрок - самостоятельно он может только шутку пошутить в раздевалке (22)
Игорь Гамула может возглавить ростовский СКА
Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула может возглавить СКА Ростов.
Гамула в 1981 году выиграл Кубок СССР в составе ростовской команды.
В данный момент командой руководит Камил Байрамов, который не прошел лицензирование и не может быть заявлен в качестве главного тренер в ПФЛ.
Гамуле сделали предложение, он взял время на раздумье.
"Чемпионат-Ростов"
Гамула в 1981 году выиграл Кубок СССР в составе ростовской команды.
В данный момент командой руководит Камил Байрамов, который не прошел лицензирование и не может быть заявлен в качестве главного тренер в ПФЛ.
Гамуле сделали предложение, он взял время на раздумье.
"Чемпионат-Ростов"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.