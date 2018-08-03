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Игорь Гамула может возглавить ростовский СКА

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула может возглавить СКА Ростов.

Гамула в 1981 году выиграл Кубок СССР в составе ростовской команды.

В данный момент командой руководит Камил Байрамов, который не прошел лицензирование и не может быть заявлен в качестве главного тренер в ПФЛ.

Гамуле сделали предложение, он взял время на раздумье.

"Чемпионат-Ростов"
Теги: Гамула
Сегодня, 20:29
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