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"Зенит-2" потерпел поражение от "Томи"

ФНЛ

4 тур

Стадион: Труд (Томск, Россия)

"Томь" – "Зенит-2" 1:0

Гол: Казаев, 16

"Томь": Мелихов, Тихий, Зуйков, Клещенко, Шумских, Сасин (Ставпец, 46), Кухарчук, Казаев (Фомин, 71), Калинский, Шалаев, Кузьмичев (Крапухин, 55 (Тлупов, 75)

"Зенит-2": Кизеев, Сергеев (Бугриев, 80), Рукас, Синяк, Байрамов, Иванов (Прудников, 71), Плетнев (Казаков, 63), Мусаев, Бачинский, Воробьев, Макеев (Тарасов, 46)

Предупреждения: Шалаев, 63, Мусаев, 75
Теги: Зенит-2 Томь
Сегодня, 17:08
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зенит-2 странная команда. Зачем они нужны, если проигрывают все-подряд и ничем не могут быть полезны основной команде?
Неужели в Петербурге нет 11 талантливых пацанов, способных играть в футбол?
Зачем тратить немалые деньги на проплаченных родителями (чиновниками и бизнесменами) бесперспективных отпрысков и стоять на месте который год.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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