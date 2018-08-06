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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Щеткин: VAR? В нашей «Кубани» системы «ВОР» никогда не будет. А VAR, быть может, и появится (видео)
Журналист, телекомментатор, пресс-атташе созданной болельщиками и ветеранами команды «Кубани» Игорь Щеткин в интервью журналисту портала Rusfootball.info, в котором рассказал о проекте
- В нашей команде всё делается на общественных началах. Меня вы можете считать пресс-атташе команды. При этом у нас есть руководство и тренерский штаб команды – но нам не столько важны должности, сколько то, что мы делаем. А мы возрождаем футбольный клуб «Кубань». И сегодня мы увидели, что это дело нужное. И что «Кубань» жива: на игру команды пришло более 2 тысяч человек в турнире, где никогда ранее не видели больше 200 человек на матче.
Можете посмотреть на реакцию местных арбитров, что никогда ранее при таком скоплении людей не работали. Они говорят, что это очень классно.
- Многие утверждают, что любой футбольный матч нельзя проводить без огромного количества полиции и стюардов, поскольку иначе это приведёт к массовым потасовкам и беспорядкам. То, что мы видели сегодня – является опровержением этого тезиса?
- Сегодня, будем откровенны, на трибунах не было никого из враждующих. Сегодня все пришли на праздник. Думаю, 5 августа можно даже считать вторым днём рождения футбольной «Кубани». И всё проходило мирно и спокойно. Нет, со стороны, конечно, некоторые могли и с ужасом смотреть на то, что происходило на трибуне фанатов. Но это просто обычный перфоманс активных болельщиков. И он не нанёс, например, никакого ущерба стадиону. Все ушли со стадиона здоровые, целые и счастливые.
Можно проводить матчи и без большого количества охраны, если все доброжелательно на стадионе настроены.
- Можно ли вам проект как-то сравнивать с United of Manchester?
- Мы бы не хотели себя позиционировать как клуб болельщиков. Мы – не клуб болельщиков. Потому что в клубах болельщиков, как правило, например, не играют легенды клуба.
Возьмём, к примеру, Игоря Армаша: он бы сегодня с удовольствием был бы на поле, но над ним висит заявка, и ему нужно будет подписывать контракт. Но он был полноценным тренером на бровке.
Сегодня на поле выходили такие игроки как Станислав Лысенко и Андрей Топчу – у каждого из них более 200 матчей в РФПЛ, притом не только в составе «Кубани».
- Можно ли считать ваши действия неким первым «звонком снизу»? Что болельщики и ветераны могут и сами создавать команды, и успешно ими управлять?
- По этому поводу вы можете считать так, как считаете нужным. Мы на сегодня лишь показали, что клуб, который ранее похоронили – что он жив. И в первую очередь мы доказали это самим себе, и тем, кто сегодня пришёл на стадион.
Плюс, мы доказали и поняли, что можем организовать команду, стадион, устроить что-то хорошее и интересное для болельщиков – сделать полноценный праздник. Скоро у нашей команды заработает красивый и информативный сайт. А сегодня мы вели полноценную онлайн-трансляцию матча, на youtube-канале клуба.
- Не затрачивая миллионы долларов?
- Не затрачивая миллионы долларов. Весь наш общественный штаб работает даже не за спасибо. (Смеётся) Мы работаем ради идеи. Например, во время трансляции матча, которую смотрели по всей стране – звонил Ансар Аюпов (экс-игрок, ветеран команды) и просился в нашу команду. Он услышал, как комментирует матч Олёг Терёхин, позвонил, и сказал, что хочет за нас играть.
Станислав Лысенко – это наш играющий тренер. И сегодня он на поле, в возрасте 46 лет отыграл почти все 90 минут. При этом если в реальности посмотреть на объём его беговой работы – по первому тайму он, скорее всего, был лучшим на поле.
- Система VAR у вам будет применяться?
- Планируем (общий смех)… у нас системы «ВОР» никогда не будет. А VAR – вполне возможно что и появится. Думаю что мы вас ещё удивим.
- В нашей команде всё делается на общественных началах. Меня вы можете считать пресс-атташе команды. При этом у нас есть руководство и тренерский штаб команды – но нам не столько важны должности, сколько то, что мы делаем. А мы возрождаем футбольный клуб «Кубань». И сегодня мы увидели, что это дело нужное. И что «Кубань» жива: на игру команды пришло более 2 тысяч человек в турнире, где никогда ранее не видели больше 200 человек на матче.
Можете посмотреть на реакцию местных арбитров, что никогда ранее при таком скоплении людей не работали. Они говорят, что это очень классно.
- Многие утверждают, что любой футбольный матч нельзя проводить без огромного количества полиции и стюардов, поскольку иначе это приведёт к массовым потасовкам и беспорядкам. То, что мы видели сегодня – является опровержением этого тезиса?
- Сегодня, будем откровенны, на трибунах не было никого из враждующих. Сегодня все пришли на праздник. Думаю, 5 августа можно даже считать вторым днём рождения футбольной «Кубани». И всё проходило мирно и спокойно. Нет, со стороны, конечно, некоторые могли и с ужасом смотреть на то, что происходило на трибуне фанатов. Но это просто обычный перфоманс активных болельщиков. И он не нанёс, например, никакого ущерба стадиону. Все ушли со стадиона здоровые, целые и счастливые.
Можно проводить матчи и без большого количества охраны, если все доброжелательно на стадионе настроены.
- Можно ли вам проект как-то сравнивать с United of Manchester?
- Мы бы не хотели себя позиционировать как клуб болельщиков. Мы – не клуб болельщиков. Потому что в клубах болельщиков, как правило, например, не играют легенды клуба.
Возьмём, к примеру, Игоря Армаша: он бы сегодня с удовольствием был бы на поле, но над ним висит заявка, и ему нужно будет подписывать контракт. Но он был полноценным тренером на бровке.
Сегодня на поле выходили такие игроки как Станислав Лысенко и Андрей Топчу – у каждого из них более 200 матчей в РФПЛ, притом не только в составе «Кубани».
- Можно ли считать ваши действия неким первым «звонком снизу»? Что болельщики и ветераны могут и сами создавать команды, и успешно ими управлять?
- По этому поводу вы можете считать так, как считаете нужным. Мы на сегодня лишь показали, что клуб, который ранее похоронили – что он жив. И в первую очередь мы доказали это самим себе, и тем, кто сегодня пришёл на стадион.
Плюс, мы доказали и поняли, что можем организовать команду, стадион, устроить что-то хорошее и интересное для болельщиков – сделать полноценный праздник. Скоро у нашей команды заработает красивый и информативный сайт. А сегодня мы вели полноценную онлайн-трансляцию матча, на youtube-канале клуба.
- Не затрачивая миллионы долларов?
- Не затрачивая миллионы долларов. Весь наш общественный штаб работает даже не за спасибо. (Смеётся) Мы работаем ради идеи. Например, во время трансляции матча, которую смотрели по всей стране – звонил Ансар Аюпов (экс-игрок, ветеран команды) и просился в нашу команду. Он услышал, как комментирует матч Олёг Терёхин, позвонил, и сказал, что хочет за нас играть.
Станислав Лысенко – это наш играющий тренер. И сегодня он на поле, в возрасте 46 лет отыграл почти все 90 минут. При этом если в реальности посмотреть на объём его беговой работы – по первому тайму он, скорее всего, был лучшим на поле.
- Система VAR у вам будет применяться?
- Планируем (общий смех)… у нас системы «ВОР» никогда не будет. А VAR – вполне возможно что и появится. Думаю что мы вас ещё удивим.
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