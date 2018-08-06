Игорь Щеткин: VAR? В нашей «Кубани» системы «ВОР» никогда не будет. А VAR, быть может, и появится (видео)

Журналист, телекомментатор, пресс-атташе созданной болельщиками и ветеранами команды «Кубани» Игорь Щеткин в интервью журналисту портала Rusfootball.info, в котором рассказал о проекте- В нашей команде всё делается на общественных началах. Меня вы можете считать пресс-атташе команды. При этом у нас есть руководство и тренерский штаб команды – но нам не столько важны должности, сколько то, что мы делаем. А мы возрождаем футбольный клуб «Кубань». И сегодня мы увидели, что это дело нужное. И что «Кубань» жива: на игру команды пришло более 2 тысяч человек в турнире, где никогда ранее не видели больше 200 человек на матче.Можете посмотреть на реакцию местных арбитров, что никогда ранее при таком скоплении людей не работали. Они говорят, что это очень классно.- Сегодня, будем откровенны, на трибунах не было никого из враждующих. Сегодня все пришли на праздник. Думаю, 5 августа можно даже считать вторым днём рождения футбольной «Кубани». И всё проходило мирно и спокойно. Нет, со стороны, конечно, некоторые могли и с ужасом смотреть на то, что происходило на трибуне фанатов. Но это просто обычный перфоманс активных болельщиков. И он не нанёс, например, никакого ущерба стадиону. Все ушли со стадиона здоровые, целые и счастливые.Можно проводить матчи и без большого количества охраны, если все доброжелательно на стадионе настроены.- Мы бы не хотели себя позиционировать как клуб болельщиков. Мы – не клуб болельщиков. Потому что в клубах болельщиков, как правило, например, не играют легенды клуба.Возьмём, к примеру, Игоря Армаша: он бы сегодня с удовольствием был бы на поле, но над ним висит заявка, и ему нужно будет подписывать контракт. Но он был полноценным тренером на бровке.Сегодня на поле выходили такие игроки как Станислав Лысенко и Андрей Топчу – у каждого из них более 200 матчей в РФПЛ, притом не только в составе «Кубани».- По этому поводу вы можете считать так, как считаете нужным. Мы на сегодня лишь показали, что клуб, который ранее похоронили – что он жив. И в первую очередь мы доказали это самим себе, и тем, кто сегодня пришёл на стадион.Плюс, мы доказали и поняли, что можем организовать команду, стадион, устроить что-то хорошее и интересное для болельщиков – сделать полноценный праздник. Скоро у нашей команды заработает красивый и информативный сайт. А сегодня мы вели полноценную онлайн-трансляцию матча, на youtube-канале клуба.- Не затрачивая миллионы долларов. Весь наш общественный штаб работает даже не за спасибо. (Смеётся) Мы работаем ради идеи. Например, во время трансляции матча, которую смотрели по всей стране – звонил Ансар Аюпов (экс-игрок, ветеран команды) и просился в нашу команду. Он услышал, как комментирует матч Олёг Терёхин, позвонил, и сказал, что хочет за нас играть.Станислав Лысенко – это наш играющий тренер. И сегодня он на поле, в возрасте 46 лет отыграл почти все 90 минут. При этом если в реальности посмотреть на объём его беговой работы – по первому тайму он, скорее всего, был лучшим на поле.- Планируем (общий смех)… у нас системы «ВОР» никогда не будет. А VAR – вполне возможно что и появится. Думаю что мы вас ещё удивим.