Украинский защитник проявил неуважение к флагу РФ в начале матча ФНЛ

"Нижний Новгород" в игре 7-го тура Олимп-ФНЛ обыграл на выезде "Сочи" (1:0).Перед началом матча, во время исполнения гимна России, обе команды повернулись к флагу РФ, а украинский защитник нижегородцев Виталий Федорив продолжил демонстративно стоять лицом к трибунам.30-летний Федорив – воспитанник киевского "Динамо". В России он играл за пермский "Амкар" (2008–2011).