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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Галиулин - о долгах "Тосно": гробовая тишина, будто нам никто ничего не должен
Полузащитник «Тамбова» Вагиз Галиулин рассказал о ситуации с долгами «Тосно», за который выступал с 2016 по 2018 год.
«Подвижек никаких нет. Гробовая тишина, как будто никто никому ничего не должен. Вроде бы и юристы работают, и в прокуратуру писали, и в следственный комитет. Все они говорят, что мы сто процентов получим деньги, но никакого толка нет — тишина. Из руководства никто не звонит. Неделю назад мы связались с генеральным директором – Вячеславом Матюшенко. Он тоже не знает, откуда денег взять и что сделать.
Обидно, ведь столько работали на этот клуб, выиграли Кубок России… Не забуду момент, как губернатор выбегал, обнимал нас. Когда «Спартак» по пенальти обыграли, он к нам приходил, говорил: «Вы — мой клуб, всё для вас сделаем, никогда не бросим». Зачем так обманывать? У нас ведь дети и семьи.
Мы хотели вести диалог, но его нет. Игроки ведь тоже не звери, можно к общему мнению прийти: на части поделить эти деньги. Мы же не просим всё и сразу, да и речь не о космических суммах. Наши юристы работают, пока держимся. Надеемся, что всё отдадут», — сказал Галиулин Чемпионату.
«Подвижек никаких нет. Гробовая тишина, как будто никто никому ничего не должен. Вроде бы и юристы работают, и в прокуратуру писали, и в следственный комитет. Все они говорят, что мы сто процентов получим деньги, но никакого толка нет — тишина. Из руководства никто не звонит. Неделю назад мы связались с генеральным директором – Вячеславом Матюшенко. Он тоже не знает, откуда денег взять и что сделать.
Обидно, ведь столько работали на этот клуб, выиграли Кубок России… Не забуду момент, как губернатор выбегал, обнимал нас. Когда «Спартак» по пенальти обыграли, он к нам приходил, говорил: «Вы — мой клуб, всё для вас сделаем, никогда не бросим». Зачем так обманывать? У нас ведь дети и семьи.
Мы хотели вести диалог, но его нет. Игроки ведь тоже не звери, можно к общему мнению прийти: на части поделить эти деньги. Мы же не просим всё и сразу, да и речь не о космических суммах. Наши юристы работают, пока держимся. Надеемся, что всё отдадут», — сказал Галиулин Чемпионату.
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