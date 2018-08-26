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"Сочи" разгромил" Армавир"

"Сочи" одержал крупную победу над "Армавиром" в первенстве России в ФНЛ - 3:0.

ФНЛ

8-й тур

"Армавир" - "Сочи" - 0:3

Голы: Горбунов, 29 (0:1). Барсов, 51 (0:2). И.Соловьев, 73 (0:3).

"Армавир": Руденок, Концедалов, Мирошниченко, Соболь, Гаджибеков, Дышеков, Безлихотнов (Лусикян, 76), Поляков (Синявский, 64), Клопков (Гурфов, 57), Романенко, Веркашанский (Мичуренков, 35).

"Сочи": Заболотный, Заика (Калугин, 84), Миладинович, Почивалин, Юрганов, Померко (Лагатор, 81), И.Соловьев, Песегов, Горбунов (Скляров, 77), Саная (Обольский, 76), Барсов.

Предупреждения: Безлихотнов, 9. Мирошниченко, 17. Веркашанский, 22. Миладинович, 25. Саная, 35. Концедалов, 52. Мичуренков, 79.
Теги: Сочи Армавир
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