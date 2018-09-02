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Рустем Хузин: вышедшие на замену футболисты игру не усилили

Главный тренер "Луча" Рустем Хузин прокомментировал поражение от "Мордовии".

"Был тяжелый матч, поскольку соперник квалифицированная команда. Мы готовились к этой игре, а задача была забить быстрый гол. Я говорил об этом ребятам. Моменты для взятия ворот в первом тайме были. Но не забили. Во втором тайме контролировали игру, но моментов не создали. Это огорчило. Хотя самоотдача была. Нам есть над чем работать. Внесем изменения в игру, подключив новых игроков. Те, кто вышел на замену, игру не усилили. Всю вину за поражение беру на себя", - цитирует тренера официальный сайт клуба.
Теги: Хузин Томь СКА-Хабаровск
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