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Агент Барбоза: покупка Жерсона - это заявка "Зенита" на чемпионство

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный трансфер хавбека "Фламенго" Жерсона в "Зенит".
Фото: IMAGO
"Конечно, покупка Жерсона — это заявка на чемпионство. Таких футболистов просто так не покупают, Жерсон — очень сильный игрок, работоспособный, настоящий профессионал. Думаю, "Зенит" с Жерсоном и Энрике в стартовом составе — основной претендент на чемпионство", - цитирует агента "РБ Спорт".

Трансфер Жерсона из "Фламенго" в "Зенит" оценивается в 25 млн евро. Футболист уже подписал контракт с петербургским клубом и прошел медосмотр. По некоторым данным, переход задерживается из-за желания бразильской стороны получить гарантии на всю денежную сумму в связи с санкциями в банковской сфере.

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