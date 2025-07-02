"Конечно, покупка Жерсона — это заявка на чемпионство. Таких футболистов просто так не покупают, Жерсон — очень сильный игрок, работоспособный, настоящий профессионал. Думаю, "Зенит" с Жерсоном и Энрике в стартовом составе — основной претендент на чемпионство", - цитирует агента "РБ Спорт".
Трансфер Жерсона из "Фламенго" в "Зенит" оценивается в 25 млн евро. Футболист уже подписал контракт с петербургским клубом и прошел медосмотр. По некоторым данным, переход задерживается из-за желания бразильской стороны получить гарантии на всю денежную сумму в связи с санкциями в банковской сфере.
Агент Барбоза: покупка Жерсона - это заявка "Зенита" на чемпионство
Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный трансфер хавбека "Фламенго" Жерсона в "Зенит".
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