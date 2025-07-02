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"Зенит", "Спартак" и "Локо" выступили против совмещения постов Карпиным

"Зенит", "Спартак" и "Локомотив" выступили против совмещения Валерием Карпиным постов в московском "Динамо" и сборной России.
Фото: РФС
По информации "РБ Спорт", представители этих трех клубов привели аргументы о возможных негативных последствиях для результатов национальной команды. В том числе, использоваться в интересах одного отдельно взятой команды.

Генсек РФС Максим Митрофанов напомнил, что такое совмещение возможно.

Карпин возглавил московское "Динамо" в середине июня. До возвращения сборной России на международные турниры тренеру разрешили совмещать должности.

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