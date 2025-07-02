"Честно, я не понимаю, зачем "Спартак" покупает Заболотного. И понимать не хочу даже. Такими трансферами "Спартак" самоустраняется из гонки за чемпионство. 100%!" — цитирует Быстрова "Чемпионат".
Прошлый сезон Заболотный провел в "Химках", где в 29 матчах Российской Премьер-Лиги забил шесть голов и отдал пять ассистов. С 34-летним нападающим красно-белые заключили однолетний контракт. Ранее футболист также выступал за "Зенит" и ЦСКА.
Быстров: трансфером Заболотного "Спартак" самоустраняется от чемпионства
Экс-футболист "Спартака" Владимир Быстров раскритиковал трансфер Антона Заболотного в московский клуб.
Фото: ФК "Химки"