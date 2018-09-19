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Тренер "Нижнего Новгорода" дисквалифицирован на две игры за неспортивное поведение в адрес судьи

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил решение в отношении тренера "Нижнего Новгорода" Валерия Чижова в связи с его поведением во время выездного матча 11-го тура ФНЛ с воронежским "Факелом" (0:1).

"Тренер "Нижнего Новгорода" Валерий Чижов за ненормативную лексику в адрес судейской бригады в матче с "Факелом" дисквалифицирован на два матча", — передаёт слова Григорьянца Чемпионат

"Нижний Новгород" в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице ФНЛ с 18 очками в активе.
Теги: Нижний Новгород Факел
Сегодня, 17:19
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