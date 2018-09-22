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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Зоркий" обыграл "Химки", брянское "Динамо" уступило "Торпедо"
Состоялись матчи 10-го тура ОЛИМП - ПФЛ в группе "Центр".
ПФЛ, зона "Центр"
10-й тур
"Торпедо " (Москва) - "Динамо" (Брянск) - 1:0
Гол: Шоркин, 54.
"Рязань" - "Калуга" - 1:2
Голы: Маричев, 34 (1:0). Волгин, 54 (1:1). Фомин, 86 (1:2).
"Химки-М" (Химки) - "Зоркий" (Красногорск) - 0:2
Голы: Хибаба, 16 (0:1). Логуа, 44 (0:2).
Удаление: Прошкин (Химки-М), 89.
"Сатурн" (Раменское) - "Ротор-2" (Волгоград) - 0:3
Голы: Лаврищев, 54 (0:1). Лаврищев, 78 (0:2). Чабанов, 90+2 (пен. 0:3)
ПФЛ, зона "Центр"
10-й тур
"Торпедо " (Москва) - "Динамо" (Брянск) - 1:0
Гол: Шоркин, 54.
"Рязань" - "Калуга" - 1:2
Голы: Маричев, 34 (1:0). Волгин, 54 (1:1). Фомин, 86 (1:2).
"Химки-М" (Химки) - "Зоркий" (Красногорск) - 0:2
Голы: Хибаба, 16 (0:1). Логуа, 44 (0:2).
Удаление: Прошкин (Химки-М), 89.
"Сатурн" (Раменское) - "Ротор-2" (Волгоград) - 0:3
Голы: Лаврищев, 54 (0:1). Лаврищев, 78 (0:2). Чабанов, 90+2 (пен. 0:3)
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