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"Зоркий" обыграл "Химки", брянское "Динамо" уступило "Торпедо"

Состоялись матчи 10-го тура ОЛИМП - ПФЛ в группе "Центр".

ПФЛ, зона "Центр"

10-й тур

"Торпедо " (Москва) - "Динамо" (Брянск) - 1:0

Гол: Шоркин, 54.

"Рязань" - "Калуга" - 1:2

Голы: Маричев, 34 (1:0). Волгин, 54 (1:1). Фомин, 86 (1:2).

"Химки-М" (Химки) - "Зоркий" (Красногорск) - 0:2

Голы: Хибаба, 16 (0:1). Логуа, 44 (0:2).

Удаление: Прошкин (Химки-М), 89.

"Сатурн" (Раменское) - "Ротор-2" (Волгоград) - 0:3

Голы: Лаврищев, 54 (0:1). Лаврищев, 78 (0:2). Чабанов, 90+2 (пен. 0:3)
Теги: Торпедо
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