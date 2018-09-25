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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Руководство "Шинника" переубедило Побегалова уходить в отставку
Александр Побегалов сегодня принял решение остаться на должности главного тренера ярославского "Шинника".
Накануне он подал в отставку, но после встречи с руководством взял время на размышления.
В 13-м туре Футбольной национальной лиги "Шинник" на своём поле уступил "Мордовии" со счётом 1:2. После 13 туров ярославская команда занимает в турнирной таблице ФНЛ 11-е место, находясь в четырёх очках от зоны вылета.
ФК "Шинник"
Накануне он подал в отставку, но после встречи с руководством взял время на размышления.
В 13-м туре Футбольной национальной лиги "Шинник" на своём поле уступил "Мордовии" со счётом 1:2. После 13 туров ярославская команда занимает в турнирной таблице ФНЛ 11-е место, находясь в четырёх очках от зоны вылета.
ФК "Шинник"
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