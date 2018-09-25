Руководство "Шинника" переубедило Побегалова уходить в отставку

Александр Побегалов сегодня принял решение остаться на должности главного тренера ярославского "Шинника".Накануне он подал в отставку, но после встречи с руководством взял время на размышления.В 13-м туре Футбольной национальной лиги "Шинник" на своём поле уступил "Мордовии" со счётом 1:2. После 13 туров ярославская команда занимает в турнирной таблице ФНЛ 11-е место, находясь в четырёх очках от зоны вылета.