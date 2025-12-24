Кирьяков – о назначении Гусева в "Динамо": это аванс и шанс

"Это аванс и шанс. Не каждый такие шансы получает. Для Гусева в "Динамо" наступает момент истины, насколько он сможет проявить себя за этот отрезок, который ему отведен. Основания назначения были в том, что сезон потерян, борьба за самые высокие места сейчас не стоит в плане. У него есть шанс побороться за Кубок", – приводит слова Кирьяков "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что руководство "Динамо" назначило Ролана Гусева главным тренером команды до конца нынешнего сезона. Специалист работает в штабе клуба с 2023 года. С 17 ноября 2025 года Гусев исполнял обязанности главного тренера в связи с отставкой Валерия Карпина.
Под руководством Гусева бело-голубые провели четыре матча, в которых одержали одну победу, потерпели два поражения и один раз сыграли вничью. На данный момент "Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком. Первый матч Гусева на должности главного тренера московской команды состоится 1 марта. "Динамо" встретится с "Крыльями Советов".
Бывший футболист "Динамо" Сергей Кирьяков высказался о назначении Ролана Гусева главным тренером команды.
Фото: ФК "Динамо"