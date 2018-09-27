Михаил Комков: задача "Енисея" в Кубке России - пройти как можно дальше

После кубкового матча между «Луки Энергией» и «Енисеем», закончившимся волевой победой гостей 1:2, свой комментарий к игре дал полузащитник красноярцев Михаил Комков.- Матч проходил в непростых погодных условиях. Холодная, дождливая погода. Ветер сильный. Начали не совсем удачно пропустили быстрый гол после дальнего удара. Хозяева поймали кураж, грамотно боролись, бились на поле. По тому, как складывалась игра, хорошо, что отыграли один мяч уже в первом тайме. А во втором тайме уже много давили, да и в первом тайме после пропущенного гола пытались переломить ситуацию на поле, и в результате все-таки дожали команду хозяев. Хотя повторюсь, они очень хорошо выглядели в этом матче.- Поле было далеко не самого лучшего качества, плюс из-за дождя оно было очень быстрое и скользкое. Хотя, конечно, бывают поля еще хуже…- Наши ребята пытались через пас выйти в атаку, но мяч отскочил к игроку хозяев, и он пробил хлестким ударом метров с двадцати. Удар получился плотным, мяч еще подскочил на скользком поле, и оказался в сетке ворот.- Какое впечатление у тебя оставила команда ПФЛ по сегодняшнему матчу?- Ребята молодцы. Вышли очень сильно настроенными против нас, был губернатор Псковской области на матче, мэр города Великие Луки, смогли забить гол. Но, к счастью, мы смогли додавить, владели преимуществом. У нас было больше моментов.- В кубке у всех команд наверное задачи практически одинаковые - постараться пройти как можно дальше. А там, как говорится, видно будет.С Михаилом Комковым общался Миша-Пират.