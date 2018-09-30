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"Сибирь" одержала победу над "Балтикой"

В матче 14-го тура Футбольной национальной лиги "Сибирь" принимала "Балтику".

ФНЛ

14 тур

"Сибирь" – "Балтика" 2:1

Голы: Галыш, 57, Магаль, 61, Галыш, 76

"Сибирь": Цыган, Макаренко, Кушнирук, Аравин, Смирнов, Парфинович, Азаров (Рыжков, 90+1), Беляев (Дудолев, 80), Васильев (Курбанов, 74), Коржунов (Киреенко, 68), Галыш

"Балтика": Помазан, Тишкин, Магаль, Плиев, Таказов, Волков, Касаев, Григорьев, Дмитриев (Погребняк, 85), Шешуков (Каленкович, 78), Дядюн

Предупреждения: Магаль, 34, Плиев, 71, Тишкин, 81
Теги: Сибирь Балтика
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