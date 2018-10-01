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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Краснодар-2" уверенно переиграл "Химки"
ФНЛ
14 тур
"Краснодар-2" – "Химки" 4:2
Голы: Мацукатов, 34, Катрич, 36, Нетфуллин, 54, Текучёв, 56, Халназаров, 60, Козлов, 90+3
"Краснодар-2":Сафонов, Назаров (Текучёв, 8 (Сперцян, 86)), Бочко, Голубев, Мартынов, Ивашин, Таранов, Мацукатов, Катрич (Халназаров, 58), Сулейманов (Марков, 78), Онугха
"Химки": Кавлинов, Димидко, Смирнов, Данилкин, Филин, Мостовой (Козлов, 64), Рязанцев (Моргунов, 46), Нетфуллин (Мильдзихов, 62), Корян (Петрусёв, 46), Алиев, Белоус
Предупреждения: Димидко, 39, Онугха, 41, Филин, 64, Мацукатов, 90, Марков, 90+2
14 тур
"Краснодар-2" – "Химки" 4:2
Голы: Мацукатов, 34, Катрич, 36, Нетфуллин, 54, Текучёв, 56, Халназаров, 60, Козлов, 90+3
"Краснодар-2":Сафонов, Назаров (Текучёв, 8 (Сперцян, 86)), Бочко, Голубев, Мартынов, Ивашин, Таранов, Мацукатов, Катрич (Халназаров, 58), Сулейманов (Марков, 78), Онугха
"Химки": Кавлинов, Димидко, Смирнов, Данилкин, Филин, Мостовой (Козлов, 64), Рязанцев (Моргунов, 46), Нетфуллин (Мильдзихов, 62), Корян (Петрусёв, 46), Алиев, Белоус
Предупреждения: Димидко, 39, Онугха, 41, Филин, 64, Мацукатов, 90, Марков, 90+2
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