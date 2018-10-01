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"Краснодар-2" уверенно переиграл "Химки"

ФНЛ

14 тур

"Краснодар-2" – "Химки" 4:2

Голы: Мацукатов, 34, Катрич, 36, Нетфуллин, 54, Текучёв, 56, Халназаров, 60, Козлов, 90+3

"Краснодар-2":Сафонов, Назаров (Текучёв, 8 (Сперцян, 86)), Бочко, Голубев, Мартынов, Ивашин, Таранов, Мацукатов, Катрич (Халназаров, 58), Сулейманов (Марков, 78), Онугха

"Химки": Кавлинов, Димидко, Смирнов, Данилкин, Филин, Мостовой (Козлов, 64), Рязанцев (Моргунов, 46), Нетфуллин (Мильдзихов, 62), Корян (Петрусёв, 46), Алиев, Белоус

Предупреждения: Димидко, 39, Онугха, 41, Филин, 64, Мацукатов, 90, Марков, 90+2
Сегодня, 19:01
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