Мусаев - о трёх ничьих "Краснодара" подряд: о кризисе я бы не стал говорить

- С одной стороны, у нас три ничьи подряд. С другой стороны, у нас девять матчей без поражений и мы на первом месте. Хотелось бы посмотреть на это с позитивной стороны, но в последних играх хотелось бы создавать больше. В трех матчах мы должны были забирать две победы. Где-то сами виноваты, где-то хорошо сыграл соперник.
О кризисе я бы не стал говорить. Мы должны быть одним целым, - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
Последняя из трёх ничьих "Краснодара" пришлась на выездную встречу с "Оренбургом", которая завершилась со счётом 0:0. После девяти туров команда Мусаева набрала 21 очко и занимает первое место в таблице РПЛ. Следующий матч чемпионата "Краснодар" проведёт 10 октября дома против "Зенита".