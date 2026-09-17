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Мусаев - о трёх ничьих "Краснодара" подряд: о кризисе я бы не стал говорить

Мурад Мусаев не считает, что три ничьи подряд свидетельствуют о кризисе в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"
Главный тренер отметил, что команда остаётся лидером РПЛ и пока не проигрывала в нынешнем чемпионате, хотя признал необходимость прибавить в создании голевых моментов.

- С одной стороны, у нас три ничьи подряд. С другой стороны, у нас девять матчей без поражений и мы на первом месте. Хотелось бы посмотреть на это с позитивной стороны, но в последних играх хотелось бы создавать больше. В трех матчах мы должны были забирать две победы. Где-то сами виноваты, где-то хорошо сыграл соперник.

О кризисе я бы не стал говорить. Мы должны быть одним целым, - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

Последняя из трёх ничьих "Краснодара" пришлась на выездную встречу с "Оренбургом", которая завершилась со счётом 0:0. После девяти туров команда Мусаева набрала 21 очко и занимает первое место в таблице РПЛ. Следующий матч чемпионата "Краснодар" проведёт 10 октября дома против "Зенита".

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