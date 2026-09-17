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ЦСКА установил клубный рекорд в матче с махачкалинским "Динамо"

ЦСКА установил клубный рекорд по числу воспитанников своей академии в стартовом составе на матч чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщили красно-синие сообщили в телеграм-канале, сразу семь игроков, прошедших клубную систему подготовки, получили места в основе на встречу девятого тура РПЛ с махачкалинским "Динамо". С первых минут на поле появились Владислав Тороп, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Иван Олейников, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров и Тамерлан Мусаев.

Ранее в матчах чемпионата России ЦСКА никогда не выпускал в стартовом составе одновременно семь воспитанников академии. Перед этой встречей московская команда набрала 16 очков и занимала пятое место в таблице. У махачкалинского "Динамо" было 12 баллов и седьмая позиция.

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