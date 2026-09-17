Тюкавин высказался о дубле в матче с "Ростовом"

- Я думаю, что все прекрасно знают, что в Ростове-на-Дону играть очень непросто. И, конечно, то, что счет 3:0, это, можно сказать, не по игре. То есть какие моменты были, мы все реализовали. Молодцы, 100% результативность.
Спасибо за награду. Я должен был чем-то ответить команде за красную карточку, за удаление. И вот постарался сегодня реабилитироваться, - сказал Тюкавин в эфире "Матч ТВ".
Форвард оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи. Для Тюкавина этот матч стал первым после удаления в дерби со "Спартаком" в седьмом туре. "Динамо" набрало 19 очков и занимает второе место в РПЛ. 11 октября москвичи встретятся на выезде с "Рубином".