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Тюкавин высказался о дубле в матче с "Ростовом"

Константин Тюкавин прокомментировал свою результативную игру в матче "Динамо" с "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо"
Нападающий бело-голубых признался, что хотел забитыми мячами реабилитироваться перед партнёрами за удаление, полученное ранее во встрече со "Спартаком".

- Я думаю, что все прекрасно знают, что в Ростове-на-Дону играть очень непросто. И, конечно, то, что счет 3:0, это, можно сказать, не по игре. То есть какие моменты были, мы все реализовали. Молодцы, 100% результативность.

Спасибо за награду. Я должен был чем-то ответить команде за красную карточку, за удаление. И вот постарался сегодня реабилитироваться, - сказал Тюкавин в эфире "Матч ТВ".

Форвард оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи. Для Тюкавина этот матч стал первым после удаления в дерби со "Спартаком" в седьмом туре. "Динамо" набрало 19 очков и занимает второе место в РПЛ. 11 октября москвичи встретятся на выезде с "Рубином".

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