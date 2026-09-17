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Дубль Тюкавина помог "Динамо" крупно обыграть "Ростов"

"Динамо" одержало крупную победу над "Ростовом" в матче девятого тура РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 3:0 в пользу московской команды. Гости открыли счёт на 35-й минуте - после передачи Ярослава Гладышева отличился Константин Тюкавин. Во втором тайме преимущество "Динамо" увеличил Виктор Окишор, которому ассистировал Даниил Фомин. На 88-й минуте Тюкавин оформил дубль и установил окончательный результат.

Чемпионат России

9 тур

Голы: Тюкавин, 35, 88 (пен), Окишор, 78.

"Ростов": Петров, Семенчук (Михайлов, 60), Сако, Мелёхин, Прохин, Лангович, Комаров (Шамонин, 79), Мухин (Шанталий, 67), Олусегун (Хлусевич, 79), Роналдо (Азнауров, 79), Сулейманов.

"Динамо": Лунёв, Касерес (Маричаль, 26), Осипенко, Рикардо, Рубенс, Глебов, Чавес (Фомин, 69), Бителло, Артур Гомес (Окишор, 46), Гладышев (Гутьеррес, 69), Тюкавин (Сергеев, 90).

Предупреждения: Касерес, 1, Артур Гомес, 8, Семенчук, 1, Маричаль, 53.

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