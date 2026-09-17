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"Акрон" всухую победил "Ахмат" в матче чемпионата России

"Акрон" одержал победу над "Ахматом" в матче девятого тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
Встреча прошла в Самаре и завершилась со счётом 2:0. Хозяева вышли вперёд уже на пятой минуте благодаря голу Жилсона Беншимола. Окончательный результат на 87-й минуте установил Карлен Оганесян.

Чемпионат России

9 тур

Голы: Беншимол, 5, Оганесян, 87.

"Акрон": Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эшковаль, Бистрович (Хосонов, 81), Лончар, Марадишвили (Оганесян, 70), Беншимол (Болдырев, 90+1), Дуду (Дмитриев, 70), Тедич (Шуманский, 81).

"Ахмат": Ульянов, Цаке, Богосавац, Адамов (Максути, 86), Сидибе, Исмаэл Силва (Конате, 69), Касинтура, Жулио Ромао (Келиано, 63), Садулаев (Пряхин, 63), Самородов (Щетинни, 86), Мелкадзе.

Предупреждения: Бокоев, 17, Ромао, 45+3, Тедич, 48, Садулаев, 60, Сидибе, 73, Конате, 76, Лончар, 85.

Удаление: Мелкадзе, 37.

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