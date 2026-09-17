Бывший форвард бело-голубых не стал придавать большое значение результату и связал разгром прежде всего с нынешним состоянием соперника.
- "Динамо" сегодня произвело фурор?
- Да что вы? Не хочется никого обижать, но "Ростов" сейчас просто совсем никакой! Чему радоваться? Весь матч обе команды ходили пешком, ну и "Динамо" пешком забило три мяча. И в целом уровень нашего чемпионата сейчас падает. Это очень расстраивает.
"Динамо" одержало в Ростове-на-Дону победу со счётом 3:0. После девяти туров московская команда занимает второе место в таблице чемпионата России.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Терехин - о крупной победе "Динамо": чему радоваться? "Ростов" просто никакой!
Бывший форвард московского "Динамо" Олег Терехин прокомментировал Rusfootball.info крупную победу над "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо"