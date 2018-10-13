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Владислав Радимов: стоит признать, что в атаке мы допустили много брака

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура ОЛИМП-ФНЛ против "Краснодара-2" (1:2).

"До момента с пенальти мы выполняли свою установку. Мы понимали, что ввязываться в открытый футбол, по крайней мере в первой части матча, нет смысла. Довольно строго играли в атаке, но ошибка привела к пенальти. К сожалению, стоит признать, что в атаке мы допустили много брака. После пенальти матч стал интереснее, обоюдно острый", - цитирует Радимова официальный сайт "Зенита".
Теги: Радимов Зенит-2 Краснодар-2
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