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Спонсорам "Нижнего Новгорода" в 2019 году вновь снизят налог на прибыль

Власти Нижегородской области планируют со следующего года снизить налог на прибыль для компаний, которые оказывают поддержку клубу "Нижний Новгород". Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Глеб Никитин.

"Что касается финансовой модели, то в этом году была сделана ставка не на увеличение финансирования, а на максимально эффективное использование имеющихся ресурсов. Финансирование клуба ["Нижний Новгород"] в следующем году также будет осуществляться за счет снижения налога на прибыль для компаний, оказывающих поддержку клубу, точные цифры будут определены после принятия бюджета региона", - сказал Никитин.

По его мнению, вложения в профессиональный спорт необходимы на этапе становления этой культуры в стране. "Я напомню, что принцип "стадион для клуба" обозначил на одном из совещаний президент РФ. Уверен, что в перспективе мы сможем выработать максимально эффективную финансовую модель, позволяющую найти баланс и учесть интересы всех сторон этого процесса", - подчеркнул губернатор.
Теги: Нижний Новгород
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